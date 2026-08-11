Сегодняшняя цена Ethresearchbot

Текущая цена Ethresearchbot (ETHR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETHR на USD составляет $ 0 за ETHR.

На данный момент Ethresearchbot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56,733, при оборотном предложении 94.98B ETHR. В течение последних 24 часов, ETHR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ETHR изменился на +0.52% за последний час и на -1.24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ethresearchbot (ETHR)

Рыночная капитализация $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Оборотное предложение 94.98B 94.98B 94.98B Общее предложение 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

Текущая рыночная капитализация Ethresearchbot составляет $ 56.73K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ETHR составляет 94.98B, а общее предложение – 94979395397.71475. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 56.73K.