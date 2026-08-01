Сегодняшняя цена Earendel

Текущая цена Earendel (EARENDEL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EARENDEL на USD составляет $ 0 за EARENDEL.

На данный момент Earendel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 34 735, при оборотном предложении 100,00B EARENDEL. В течение последних 24 часов, EARENDEL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EARENDEL изменился на -- за последний час и на +1,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Earendel (EARENDEL)

Рыночная капитализация $ 34,74K$ 34,74K $ 34,74K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 34,74K$ 34,74K $ 34,74K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Earendel составляет $ 34,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EARENDEL составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,74K.