Сегодняшняя цена Surplus intelligence

Текущая цена Surplus intelligence (SURPLUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SURPLUS на USD составляет $ 0 за SURPLUS.

На данный момент Surplus intelligence занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 561 026, при оборотном предложении 100,00B SURPLUS. В течение последних 24 часов, SURPLUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SURPLUS изменился на -4,04% за последний час и на -23,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Surplus intelligence (SURPLUS)

Рыночная капитализация $ 3,56M$ 3,56M $ 3,56M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,56M$ 3,56M $ 3,56M Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Surplus intelligence составляет $ 3,56M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SURPLUS составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,56M.