Сегодняшняя цена Emperor

Текущая цена Emperor (EMPI) сегодня составляет $ 0.01071717 с изменением 1.36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EMPI на USD составляет $ 0.01071717 за EMPI.

На данный момент Emperor занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 314,806, при оборотном предложении 29.37M EMPI. В течение последних 24 часов, EMPI торговался в диапазоне от $ 0.01066354 (минимум) до $ 0.0108606 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03145494, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EMPI изменился на +0.24% за последний час и на +0.64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13.93.

Рыночная информация Emperor (EMPI)

Рыночная капитализация $ 314.81K$ 314.81K $ 314.81K Объем (24Ч) $ 13.93$ 13.93 $ 13.93 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Оборотное предложение 29.37M 29.37M 29.37M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Emperor составляет $ 314.81K, при 24-часовом объеме торгов $ 13.93. Циркулируещее обращение EMPI составляет 29.37M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.07M.