Что такое Holdcoin (HOLD)

HOLDCOIN Gameplay: Experience the joy brought by 'Hold To Earn', while continuously accumulating wealth through Mine and Reclaim. Community: Join the Holdcoin community to stay updated on the latest airdrop information. Let's grow together in the community as we advance towards Web3! Asset: We have two types of game assets, $Holdcoin and Diamond, both of which are important factors for future airdrops! HOLDCOIN Gameplay: Experience the joy brought by 'Hold To Earn', while continuously accumulating wealth through Mine and Reclaim. Community: Join the Holdcoin community to stay updated on the latest airdrop information. Let's grow together in the community as we advance towards Web3! Asset: We have two types of game assets, $Holdcoin and Diamond, both of which are important factors for future airdrops!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Holdcoin (USD)

Сколько будет стоить Holdcoin (HOLD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Holdcoin (HOLD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Holdcoin.

Проверьте прогноз цены Holdcoin!

HOLD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Holdcoin (HOLD)

Понимание токеномики Holdcoin (HOLD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Holdcoin (HOLD) Сколько стоит Holdcoin (HOLD) на сегодня? Актуальная цена HOLD в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HOLD в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HOLD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Holdcoin? Рыночная капитализация HOLD составляет $ 68,82K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HOLD? Циркулирующее предложение HOLD составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) HOLD? HOLD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00411566 USD . Какова была минимальная цена HOLD за все время (ATL)? HOLD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HOLD? Объем торгов за последние 24 часа для HOLD составляет -- USD . Вырастет ли HOLD в цене в этом году? HOLD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Holdcoin (HOLD)