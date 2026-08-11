Сегодняшняя цена NFT Worlds

Текущая цена NFT Worlds (WRLD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WRLD на USD составляет $ 0 за WRLD.

На данный момент NFT Worlds занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 76 688, при оборотном предложении 548,93M WRLD. В течение последних 24 часов, WRLD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,623493, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WRLD изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,48.

Рыночная информация NFT Worlds (WRLD)

Рыночная капитализация $ 76,69K$ 76,69K $ 76,69K Объем (24Ч) $ 1,48$ 1,48 $ 1,48 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 698,52K$ 698,52K $ 698,52K Оборотное предложение 548,93M 548,93M 548,93M Общее предложение 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация NFT Worlds составляет $ 76,69K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,48. Циркулируещее обращение WRLD составляет 548,93M, а общее предложение – 5000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 698,52K.