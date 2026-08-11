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Текущая цена XGame сегодня составляет 0,00112169 USD. Рыночная капитализация XGAME составляет 353 066 USD. Отслеживайте обновления цен XGAME в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена XGame сегодня составляет 0,00112169 USD. Рыночная капитализация XGAME составляет 353 066 USD. Отслеживайте обновления цен XGAME в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена XGame (XGAME)

Не в листинге

Текущая цена 1 XGAME в USD:

$0,0011186
$0,0011186$0,0011186
+0,46%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены XGame (XGAME) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:25:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена XGame

Текущая цена XGame (XGAME) сегодня составляет $ 0,00112169 с изменением 36,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XGAME на USD составляет $ 0,00112169 за XGAME.

На данный момент XGame занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 353 066, при оборотном предложении 314,75M XGAME. В течение последних 24 часов, XGAME торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00121765 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,053131, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе XGAME изменился на +1,58% за последний час и на +76,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 15,42K.

Рыночная информация XGame (XGAME)

$ 353,07K
$ 353,07K$ 353,07K

$ 15,42K
$ 15,42K$ 15,42K

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

314,75M
314,75M 314,75M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация XGame составляет $ 353,07K, при 24-часовом объеме торгов $ 15,42K. Циркулируещее обращение XGAME составляет 314,75M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,12M.

История цен XGame в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00121765
$ 0,00121765$ 0,00121765
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00121765
$ 0,00121765$ 0,00121765

$ 0,053131
$ 0,053131$ 0,053131

$ 0
$ 0$ 0

+1,58%

+36,47%

+76,73%

+76,73%

История цен XGame (XGAME) в USD

За сегодня изменение цены XGame на USD составило $ +0,00029977.
За последние 30 дней изменение цены XGame на USD составило $ +0,0005599244.
За последние 60 дней изменение цены XGame на USD составило $ +0,0018922248.
За последние 90 дней изменение цены XGame на USD составило $ -0,0000000006651165435.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00029977+36,47%
30 дней$ +0,0005599244+49,92%
60 дней$ +0,0018922248+168,69%
90 дней$ -0,0000000006651165435-0,00%

Прогноз цены XGame

Прогноз цены XGame (XGAME) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XGAME в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены XGame (XGAME) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена XGame потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену XGame достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XGAME, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены XGame».

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Источник XGame (XGAME)

Официальный веб-сайт

Категория :

Arcade GamesGaming (GameFi)

О XGame

Что сейчас торгуется у XGame?

Текущая цена: ₽0.083921345795179760000, с изменением цены за последние 24 часа на 36.47%.

Привлекает ли XGAME внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Gaming (GameFi),PulseChain Ecosystem,Arcade Games.

Насколько ликвиден рынок XGame?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно XGAME?

При наличии 314752218.9901935 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как XGame соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽3.9750956355532240000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется XGame?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность XGame.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XGame

Страница обновлена: 2026-08-11 13:25:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XGame (XGAME)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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