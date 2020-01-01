Токеномика Avarik Saga (AVRK) Откройте для себя ключевую информацию о Avarik Saga (AVRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avarik Saga (AVRK) At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Официальный сайт: https://avariksaga.com/ Whitepaper: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Купить AVRK сейчас!

Токеномика и анализ цен Avarik Saga (AVRK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avarik Saga (AVRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 576,05K $ 576,05K $ 576,05K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 188,69M $ 188,69M $ 188,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Исторический максимум: $ 0,173248 $ 0,173248 $ 0,173248 Исторический минимум: $ 0,00266836 $ 0,00266836 $ 0,00266836 Текущая цена: $ 0,00305302 $ 0,00305302 $ 0,00305302 Узнайте больше о цене Avarik Saga (AVRK)

Токеномика Avarik Saga (AVRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avarik Saga (AVRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVRK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVRK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVRK, изучите текущую цену AVRK!

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