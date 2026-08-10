Текущее общее настроение на рынке PONS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

PONS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,034502; текущая цена 0,03527 находится в диапазоне между уровнем S1 и R1. Цена закрепилась над ключевым уровнем, а краткосрочная структура демонстрирует колебательную, преимущественно бычью динамику. Стороны — длинные позиции и короткие — завершили обмен биржевыми позициями около уровня 0,034502, при этом текущая цена расположена в верхней части указанного диапазона. MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о начальном проявлении бычьего импульса. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности, при этом наблюдается кратковременное расхождение между индикаторами. Группа скользящих средних и EMA пока не дают четких направлений, а уровень волатильности остается на низком уровне. Показатели KDJ и StochRSI указывают на рассредоточение краткосрочной динамики, отсутствуя необходимое концентрированное усилие для одностороннего прорыва. Первый верхний контрольный уровень R1 составляет 0,038464, что примерно на 9,0% выше текущей цены и выступает ближайшим сопротивлением. Первый нижний контрольный уровень S1 — 0,031945, примерно на 9,4% ниже текущей цены, обеспечивая поддержку. Далее следуют дальние уровни: R2 — 0,041021 и S2 — 0,027983. Если цена окажется слишком далеко от центральной зоны, она будет стремиться вернуться к границам диапазона.

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