Токеномика Whitebridge Network (WBAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Whitebridge Network (WBAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:42:23 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Whitebridge Network (WBAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whitebridge Network (WBAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,58M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 195,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,07M
Исторический максимум:
$ 0,0938
Исторический минимум:
$ 0,008381550375782837
Текущая цена:
$ 0,008074
Информация о Whitebridge Network (WBAI)

Сеть ИИ-агентов WhiteBridge меняет подход к доступу, проверке и анализу данных о людях. Основанная на децентрализованном интеллектуальном уровне, она связывает поставщиков данных о людях (DePIN) и ИИ-агентов, чтобы превратить разрозненные публичные записи и онлайн-сигналы в достоверную информацию, которая позволяет принимать более разумные и надежные решения.

Официальный сайт:
https://www.whitebridge.network
Whitepaper:
https://docs.whitebridge.network/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x635d44f246156ed1080cb470877256c847673f19

Токеномика Whitebridge Network (WBAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Whitebridge Network (WBAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WBAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WBAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBAI, изучите текущую цену WBAI!

