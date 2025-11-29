Сеть ИИ-агентов WhiteBridge меняет подход к доступу, проверке и анализу данных о людях. Основанная на децентрализованном интеллектуальном уровне, она связывает поставщиков данных о людях (DePIN) и ИИ-агентов, чтобы превратить разрозненные публичные записи и онлайн-сигналы в достоверную информацию, которая позволяет принимать более разумные и надежные решения.