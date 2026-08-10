Сегодняшняя цена STOC

Текущая цена STOC (STOC) сегодня составляет ₽ 0,57 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STOC на RUB составляет ₽ 0,57 за STOC.

На данный момент STOC занимает #3937 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 STOC. В течение последних 24 часов, STOC торговался в диапазоне от ₽ 0,5689 (минимум) до ₽ 0,5703 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 198,235434427338231633, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,2441050290968769325.

В краткосрочной перспективе STOC изменился на -0,04% за последний час и на +7,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 11,08K.

Рыночная информация STOC (STOC)

Место No.3937 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 11,08K₽ 11,08K ₽ 11,08K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,85B₽ 2,85B ₽ 2,85B Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 4 999 899 952 4 999 899 952 4 999 899 952 Публичный блокчейн STOCHAIN

Текущая рыночная капитализация STOC составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 11,08K. Циркулируещее обращение STOC составляет 0,00, а общее предложение – 4999899952. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,85B.