STOC Курс (STOC)
Текущая цена STOC (STOC) сегодня составляет ₽ 0,57 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STOC на RUB составляет ₽ 0,57 за STOC.
На данный момент STOC занимает #3937 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 STOC. В течение последних 24 часов, STOC торговался в диапазоне от ₽ 0,5689 (минимум) до ₽ 0,5703 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 198,235434427338231633, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,2441050290968769325.
В краткосрочной перспективе STOC изменился на -0,04% за последний час и на +7,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 11,08K.
No.3937
STOCHAIN
Текущая рыночная капитализация STOC составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 11,08K. Циркулируещее обращение STOC составляет 0,00, а общее предложение – 4999899952. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,85B.
-0,04%
0,00%
+7,04%
+7,04%
Отслеживайте изменения цены STOC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ +0,1418
|+33,11%
|60 дней
|₽ +0,47
|+470,00%
|90 дней
|₽ +0,47
|+470,00%
Сегодня для STOC зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,1418 (+33,11%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то STOC изменился на ₽ +0,47 (+470,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,47 (+470,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен STOC.
В 2040 году цена STOC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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STOC — это нативный utility-токен экосистемы STO Chain, высокопроизводительного блокчейна Layer 1, созданного для соединения реальных активов (RWA) с децентрализованными финансами. STOC используется для оплаты транзакционных комиссий, стейкинга, участия валидаторов, управления и экосистемных стимулов, обеспечивая безопасную, масштабируемую и эффективную токенизацию активов и работу ончейн-приложений.
Для более глубокого понимания STOC рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
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