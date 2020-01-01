Токеномика Spain National Fan (SNFT)

Токеномика Spain National Fan (SNFT)

Откройте для себя ключевую информацию о Spain National Fan (SNFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Spain National Fan (SNFT)

Spain National Фан Токен призван революционизировать опыт болельщиков. С помощью Spain National Фан Токен предлагает болельщикам возможность участвовать в эксклюзивных опросах и мероприятиях, создавать цифровую коллекцию, приобретать NFT, получать награды болельщиков, а также участвовать в играх и выполнять атрибуты заданий, связанные с ролями и большим опытом.

Официальный сайт:
https://www.bitci.com/
Обозреватель блоков:
https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers

Токеномика и анализ цен Spain National Fan (SNFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spain National Fan (SNFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 581,52K
$ 581,52K$ 581,52K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 22,90M
$ 22,90M$ 22,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M
Исторический максимум:
$ 0,8735
$ 0,8735$ 0,8735
Исторический минимум:
$ 0,006959526514589207
$ 0,006959526514589207$ 0,006959526514589207
Текущая цена:
$ 0,02539
$ 0,02539$ 0,02539

Токеномика Spain National Fan (SNFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Spain National Fan (SNFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNFT, изучите текущую цену SNFT!

Как купить SNFT

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История цены Spain National Fan (SNFT)

Анализ истории цены SNFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.