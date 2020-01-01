Токеномика Spain National Fan (SNFT) Откройте для себя ключевую информацию о Spain National Fan (SNFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spain National Fan (SNFT) Spain National Фан Токен призван революционизировать опыт болельщиков. С помощью Spain National Фан Токен предлагает болельщикам возможность участвовать в эксклюзивных опросах и мероприятиях, создавать цифровую коллекцию, приобретать NFT, получать награды болельщиков, а также участвовать в играх и выполнять атрибуты заданий, связанные с ролями и большим опытом. Официальный сайт: https://www.bitci.com/ Обозреватель блоков: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Купить SNFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Spain National Fan (SNFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spain National Fan (SNFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 581,52K $ 581,52K $ 581,52K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 22,90M $ 22,90M $ 22,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Исторический максимум: $ 0,8735 $ 0,8735 $ 0,8735 Исторический минимум: $ 0,006959526514589207 $ 0,006959526514589207 $ 0,006959526514589207 Текущая цена: $ 0,02539 $ 0,02539 $ 0,02539 Узнайте больше о цене Spain National Fan (SNFT)

Токеномика Spain National Fan (SNFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spain National Fan (SNFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNFT, изучите текущую цену SNFT!

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