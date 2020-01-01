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Топ токенов категории Соединенные токены управления по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Соединенные токены управления. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4274
-0.28%
-2.09%
-4.60%
$ 144.52M
$ 373.17K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1384
-0.43%
+0.07%
+14.46%
$ 91.54M
$ 441.80K
3
$ 0.037
0.00%
-0.96%
+0.73%
$ 44.02M
$ 38.56K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.347253
0.00%
+0.01%
+2.03%
$ 30.76M
$ 65.23K
5
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01471
-0.41%
+3.22%
+6.58%
$ 28.35M
$ 3.41M
6
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.03984888
-0.55%
-0.01%
+1.93%
$ 28.08M
$ 1.46M
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10248
-0.44%
-2.16%
-0.44%
$ 23.02M
$ 1.67M
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001996
+1.11%
+1.47%
+23.58%
$ 15.62M
$ 27.04M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00029377
-0.32%
+0.00%
+0.58%
$ 2.93M
$ 153.50K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02083
+0.53%
+0.87%
-4.54%
$ 2.02M
$ 4.69M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054203
0.00%
-0.00%
-3.74%
$ 1.11M
$ 17.52
12
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00044775
0.00%
--
-10.15%
$ 447.75K
$ 40.87
13
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.412E-5
0.00%
+0.70%
+0.11%
$ 75.15K
--
14
Graviton
Graviton
GRAV
$ 5.068E-5
+0.74%
+6.50%
-25.07%
$ 65.76K
--
15
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.022E-5
-0.10%
-0.40%
+0.38%
$ 61.29K
--
16
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00097367
0.00%
0.00%
+8.16%
$ 48.19K
$ 38.70
17
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005305
+0.04%
-1.94%
+1.74%
--
$ 11.77M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Соединенные токены управления и почему они так популярны?
Токены категории Соединенные токены управления представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $412.67M.
Какой токен из категории Соединенные токены управления демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Соединенные токены управления, отслеживаемых на MEXC, GRAV продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Соединенные токены управления находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Соединенные токены управления, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Соединенные токены управления относятся RUNE, STG, WAXL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Соединенные токены управления?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Соединенные токены управления составляет примерно $412.67M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Соединенные токены управления, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.