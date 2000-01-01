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Топ токенов категории Launchpad Capital (Kaito) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Capital (Kaito). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07272
-0.18%
-4.01%
+19.07%
$ 37.80M
$ 3.49M
2
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03955
+0.25%
-0.20%
+6.31%
$ 12.01M
$ 1.56M
3
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03551
-0.11%
-2.29%
+2.31%
$ 9.05M
$ 2.61M
4
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0626
-0.19%
-2.01%
-4.65%
$ 8.26M
$ 880.69K
5
Block
Block
BLOCK
$ 0.00216015
-0.09%
-0.03%
+6.97%
$ 2.16M
$ 141.23K
6
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00606012
-0.77%
-0.01%
-2.48%
$ 2.04M
$ 29.61K
7
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.01012
+0.70%
-3.15%
-0.30%
$ 1.56M
$ 5.39M
8
Bitdealer
Bitdealer
BIT
$ 0.00036192
0.00%
--
+0.15%
$ 102.89K
$ 7.29
9
Play AI
Play AI
PLAI
$ 0.001763
-0.06%
-0.51%
-1.34%
--
$ 30.16M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Capital (Kaito) и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Capital (Kaito) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $72.99M.
Какой токен из категории Launchpad Capital (Kaito) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Capital (Kaito), отслеживаемых на MEXC, BIT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Capital (Kaito) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Launchpad Capital (Kaito), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Capital (Kaito) относятся ESP, ZKC, LYN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Capital (Kaito)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Capital (Kaito) составляет примерно $72.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Capital (Kaito), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.