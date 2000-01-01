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Топ токенов категории Направленный ациклический граф (DAG) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Направленный ациклический граф (DAG). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06802
-0.16%
-2.01%
-3.30%
$ 2.95B
$ 1.76M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025937
+0.12%
-2.20%
-2.69%
$ 716.82M
$ 17.99M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03426
-0.26%
-3.98%
+2.88%
$ 153.78M
$ 1.93M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.39901
+0.15%
-0.01%
-1.12%
$ 53.17M
$ 716.52K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006966
-0.16%
+1.45%
+9.12%
$ 20.04M
$ 8.92M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.57
0.00%
-0.04%
-11.26%
$ 4.29M
$ 10.12K
7
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.203
0.00%
-0.99%
-4.76%
$ 1.09M
$ 35.37K
8
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00072439
+0.69%
+0.06%
+5.53%
$ 951.12K
$ 56.17K
9
HTR
HTR
HTR
$ 0.001728
-0.34%
+3.89%
-9.31%
$ 909.30K
$ 49.44M
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.0003459
+0.38%
+3.56%
+15.42%
$ 527.85K
$ 184.51M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002454
-0.57%
-1.09%
-6.31%
$ 149.65K
$ 2.17B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 2.57122E-7
0.00%
-3.50%
-1.28%
$ 108.56K
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Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Направленный ациклический граф (DAG) и почему они так популярны?
Токены категории Направленный ациклический граф (DAG) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $3.90B.
Какой токен из категории Направленный ациклический граф (DAG) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Направленный ациклический граф (DAG), отслеживаемых на MEXC, HTR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.89% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Направленный ациклический граф (DAG) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Направленный ациклический граф (DAG), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Направленный ациклический граф (DAG) относятся HBAR, KAS, IOTA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Направленный ациклический граф (DAG)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Направленный ациклический граф (DAG) составляет примерно $3.90B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Направленный ациклический граф (DAG), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.