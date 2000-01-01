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Топ токенов категории Экосистема Kaspa по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Kaspa. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025938
+0.12%
-2.20%
-2.69%
$ 716.82M
$ 17.99M
2
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.3E-6
+0.16%
-0.80%
-5.97%
$ 1.81M
--
3
Konan of Kaspa
Konan of Kaspa
KONAN
$ 8.53434E-7
0.00%
-0.10%
+0.02%
$ 244.94K
--
4
Kasper
Kasper
KASPER
$ 6.7E-6
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 192.17K
--
5
Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle
SLOW
$ 0.00631594
0.00%
--
+0.03%
$ 124.51K
$ 51.47K
6
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00016248
0.00%
-0.02%
-2.85%
$ 112.11K
$ 78.79
7
Krex
Krex
KREX
$ 5.14E-6
0.00%
0.00%
-7.05%
$ 107.97K
--
8
KANGO
KANGO
KANGO
$ 3.07836E-7
-2.04%
-22.10%
-25.62%
$ 88.35K
--
9
Burt
Burt
BURT
$ 3.643E-5
+0.05%
-1.80%
-2.72%
$ 36.43K
--
10
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
+0.09%
$ 26.41K
--
11
BOMO
BOMO
BOMO
$ 4.9968E-8
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 13.99K
--
12
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.00000132
0.00%
-3.08%
+1.77%
--
$ 4.65B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Kaspa и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Kaspa представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $719.57M.
Какой токен из категории Экосистема Kaspa демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Kaspa, отслеживаемых на MEXC, KASPER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Kaspa находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Экосистема Kaspa, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Kaspa относятся KAS, NACHO, KONAN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Kaspa?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Kaspa составляет примерно $719.57M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Kaspa, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.