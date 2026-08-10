Сегодняшняя цена Asentum

Текущая цена Asentum (ASE) сегодня составляет ₽ 0,001782 с изменением 6,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASE на RUB составляет ₽ 0,001782 за ASE.

На данный момент Asentum занимает #1792 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 527,47K, при оборотном предложении 296,00M ASE. В течение последних 24 часов, ASE торговался в диапазоне от ₽ 0,001773 (минимум) до ₽ 0,001954 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,6212799999702618764, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0830910673804990038.

В краткосрочной перспективе ASE изменился на -0,12% за последний час и на +1,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,35K.

Рыночная информация Asentum (ASE)

Место No.1792 Рыночная капитализация ₽ 527,47K₽ 527,47K ₽ 527,47K Объем (24Ч) ₽ 51,35K₽ 51,35K ₽ 51,35K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,78M₽ 1,78M ₽ 1,78M Оборотное предложение 296,00M 296,00M 296,00M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 29,60% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Asentum составляет ₽ 527,47K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,35K. Циркулируещее обращение ASE составляет 296,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,78M.