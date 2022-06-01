KAS

Kaspa — это самый быстрый, децентрализованный и полностью масштабируемый в мире 1 уровень с открытым исходным кодом. Первый в мире blockDAG — цифровая книга, обеспечивающая параллельные блоки и мгновенное подтверждение транзакций, построенная на надежном механизме проверки работоспособности с короткими интервалами между блоками в одну секунду.

Название криптовалютыKAS

МестоNo.45

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0005%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.14%

Оборотное предложение26,337,587,964.97709

Макс. предложение28,704,026,601

Общее предложение26,337,587,964.97709

Коэффициент обращения0.9175%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.20754794622992162,2024-08-01

Наименьшая цена0.000169882220013181,2022-06-01

Публичный блокчейнKASPA

ВведениеKaspa — это самый быстрый, децентрализованный и полностью масштабируемый в мире 1 уровень с открытым исходным кодом. Первый в мире blockDAG — цифровая книга, обеспечивающая параллельные блоки и мгновенное подтверждение транзакций, построенная на надежном механизме проверки работоспособности с короткими интервалами между блоками в одну секунду.

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