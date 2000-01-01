IoT-блокчейны обеспечивают безопасную передачу данных без доверия к посредникам между подключенными устройствами и умными машинами. Такие сети используют децентрализованные реестры для сохранения целостности данных и поддержки микротранзакций в экономике межмашинного взаимодействия (M2M). Токены этого сектора применяются для оплаты пропускной способности сети, стимулирования обмена данными и работы инфраструктуры умных городов.
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