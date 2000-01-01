IoT-блокчейны обеспечивают безопасную передачу данных без доверия к посредникам между подключенными устройствами и умными машинами. Такие сети используют децентрализованные реестры для сохранения целостности данных и поддержки микротранзакций в экономике межмашинного взаимодействия (M2M). Токены этого сектора применяются для оплаты пропускной способности сети, стимулирования обмена данными и работы инфраструктуры умных городов.

Децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN) использует IoT-токены для финансового стимулирования пользователей по всему миру к развертыванию и обслуживанию физического оборудования, такого как беспроводные роутеры или накопители данных, формируя инфраструктуру, принадлежащую сообществу.

Токены IoT в основном используются для оплаты пропускной способности сети, стимулирования пользователей к передаче данных с устройств и выполнения автоматических межмашинных платежей без участия человека или традиционной банковской системы.

Блокчейн-технология улучшает сети интернета вещей (IoT), предоставляя децентрализованный и неизменяемый реестр, который предотвращает подделку данных и устраняет единые точки отказа в масштабных системах межмашинного взаимодействия.

Сектор криптовалют интернета вещей (IoT) включает блокчейн-сети, предназначенные для обеспечения безопасной передачи данных без доверия к посредникам и автоматических микротранзакций между подключенными физическими устройствами и умными машинами.

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