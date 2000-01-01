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Топ токенов интернета вещей (IoT) по рыночной капитализации

IoT-блокчейны обеспечивают безопасную передачу данных без доверия к посредникам между подключенными устройствами и умными машинами. Такие сети используют децентрализованные реестры для сохранения целостности данных и поддержки микротранзакций в экономике межмашинного взаимодействия (M2M). Токены этого сектора применяются для оплаты пропускной способности сети, стимулирования обмена данными и работы инфраструктуры умных городов.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004664
+0.02%
-1.89%
-0.21%
$ 401.64M
$ 8.11M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003994
-0.42%
-0.72%
-4.65%
$ 198.67M
$ 16.26M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00378834
-0.17%
+0.01%
+1.68%
$ 69.76M
$ 2.29M
4
IO
IO
IO
$ 0.12262
-0.30%
-4.04%
-1.63%
$ 43.04M
$ 2.11M
5
XYO
XYO
XYO
$ 0.00292
0.00%
-1.01%
0.00%
$ 40.44M
$ 18.61M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.186
-0.27%
-2.15%
+1.41%
$ 34.73M
$ 312.99K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002694
+0.07%
-11.21%
+22.57%
$ 25.27M
$ 51.43M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00075504
-0.01%
-0.01%
-1.87%
$ 20.99M
$ 47.28K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006488
-0.03%
-2.64%
-7.66%
$ 2.65M
$ 137.13M
10
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.00199742
-0.01%
-0.02%
+3.20%
$ 2.60M
$ 929.24
11
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.04543
+0.91%
+0.76%
-21.55%
$ 1.90M
$ 1.42M
12
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00200837
-0.10%
-0.01%
-5.45%
$ 1.62M
$ 254.74K
13
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00159
+0.63%
-7.56%
+1.27%
$ 759.51K
$ 684.51K
14
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004629
+0.39%
-1.12%
+8.61%
$ 483.08K
$ 4.50M
15
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.0261047
+0.13%
-0.08%
-55.70%
$ 182.73K
$ 9.46K
16
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
+0.03%
$ 175.97K
$ 0.18
17
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.00022385
0.00%
--
-85.06%
$ 164.02K
$ 3.77

Часто задаваемые вопросы

Что такое сектор криптовалют интернета вещей (IoT)?
Сектор криптовалют интернета вещей (IoT) включает блокчейн-сети, предназначенные для обеспечения безопасной передачи данных без доверия к посредникам и автоматических микротранзакций между подключенными физическими устройствами и умными машинами.
Как блокчейн-технология улучшает сети интернета вещей (IoT)?
Блокчейн-технология улучшает сети интернета вещей (IoT), предоставляя децентрализованный и неизменяемый реестр, который предотвращает подделку данных и устраняет единые точки отказа в масштабных системах межмашинного взаимодействия.
Для чего в основном используются токены интернета вещей (IoT)?
Токены IoT в основном используются для оплаты пропускной способности сети, стимулирования пользователей к передаче данных с устройств и выполнения автоматических межмашинных платежей без участия человека или традиционной банковской системы.
Что такое децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN) в секторе IoT?
Децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN) использует IoT-токены для финансового стимулирования пользователей по всему миру к развертыванию и обслуживанию физического оборудования, такого как беспроводные роутеры или накопители данных, формируя инфраструктуру, принадлежащую сообществу.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Интернет вещей (IoT), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.