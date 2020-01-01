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Топ токенов категории Экосистема Aurora по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Aurora. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,927.75
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005011
+0.32%
+0.14%
-0.16%
$ 277.12M
$ 1.53B
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.7
-0.04%
-0.03%
-0.83%
$ 34.58M
$ 273.62K
6
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.6
0.00%
-0.01%
-8.05%
$ 30.67M
$ 8.38M
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005051
-0.02%
-0.73%
+0.74%
$ 28.16M
$ 11.94M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3124
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
9
DODO
DODO
DODO
$ 0.02128
-0.70%
+5.08%
+16.72%
$ 21.29M
$ 9.95M
10
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.309592
+0.01%
-0.04%
+15.97%
$ 16.55M
$ 179.95K
11
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.99052
+0.03%
-0.00%
-0.72%
$ 11.75M
$ 16.71K
12
$ 0.01516
-0.07%
-4.60%
-0.92%
$ 10.80M
$ 3.63M
13
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00320942
0.00%
0.00%
-2.60%
$ 3.21M
$ 1.44
14
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054203
0.00%
-0.00%
-3.74%
$ 1.11M
$ 17.52
15
UWON
UWON
UWON
$ 0.05753
-0.33%
-0.01%
-10.94%
$ 575.30K
$ 25.30
16
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.88E-6
0.00%
-1.90%
-0.35%
$ 287.86K
--
17
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
+0.11%
$ 114.89K
$ 230.23
18
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.527E-5
-0.39%
-2.60%
-7.79%
$ 63.02K
--
19
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01104673
0.00%
-0.02%
-2.72%
$ 22.23K
$ 7.71
20
WannaSwap
WannaSwap
WANNA
$ 0.00019038
-0.01%
-0.01%
-5.40%
$ 18.86K
$ 85.43

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Aurora и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Aurora представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $82.89B.
Какой токен из категории Экосистема Aurora демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Aurora, отслеживаемых на MEXC, DODO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.08% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Aurora находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Экосистема Aurora, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Aurora относятся USDC, WBTC, LUNC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Aurora?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Aurora составляет примерно $82.89B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Aurora, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.