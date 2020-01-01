Токеномика FirmaChain (FCT2) Откройте для себя ключевую информацию о FirmaChain (FCT2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FirmaChain (FCT2) FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Официальный сайт: https://firmachain.org/#/ Whitepaper: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.firmachain.dev/ Купить FCT2 сейчас!

Токеномика и анализ цен FirmaChain (FCT2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FirmaChain (FCT2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,12M $ 27,12M $ 27,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,02B $ 1,02B $ 1,02B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,79995 $ 0,79995 $ 0,79995 Исторический минимум: $ 0,0124668608351 $ 0,0124668608351 $ 0,0124668608351 Текущая цена: $ 0,02669 $ 0,02669 $ 0,02669 Узнайте больше о цене FirmaChain (FCT2)

Токеномика FirmaChain (FCT2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FirmaChain (FCT2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FCT2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FCT2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FCT2, изучите текущую цену FCT2!

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