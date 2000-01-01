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Топ токенов категории Игровая студия по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игровая студия. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03561
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
2
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.0913
-0.10%
-3.62%
+10.87%
$ 19.31M
$ 3.19M
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02049
-0.05%
-3.02%
-13.61%
$ 8.91M
$ 2.70M
4
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00029882
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 224.21K
$ 8.83
5
Redbrick
Redbrick
BRIC
$ 0.00072788
0.00%
-0.01%
+5.75%
$ 171.13K
$ 350.02
6
BIG Indie Games
BIG Indie Games
BIG
$ 0.00332778
0.00%
--
-0.90%
$ 35.70K
$ 93.51
7
Nebula3
Nebula3
SN3
$ 0.0002843
+0.85%
-2.20%
+3.76%
--
$ 188.73M
8
DROPEE
DROPEE
DROPEE
$ 0.001908
+1.01%
-4.31%
+33.05%
--
$ 872.73K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Игровая студия и почему они так популярны?
Токены категории Игровая студия представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $56.19M.
Какой токен из категории Игровая студия демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Игровая студия, отслеживаемых на MEXC, DELABS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Игровая студия находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Игровая студия, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игровая студия относятся PLAY, POWER, GODS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Игровая студия?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игровая студия составляет примерно $56.19M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игровая студия, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.