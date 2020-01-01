Токеномика Compound (COMP) Откройте для себя ключевую информацию о Compound (COMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Compound (COMP) Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. Официальный сайт: https://compoundlabs.xyz/ Whitepaper: https://compound.finance/documents/Compound.Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AwEauVaTMQRB71WeDnwf1DWSBxaMKjEPuxyLr1uixFom Купить COMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Compound (COMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Compound (COMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 415,51M $ 415,51M $ 415,51M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,29M $ 9,29M $ 9,29M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 911,873 $ 911,873 $ 911,873 Исторический минимум: $ 25,546896083024585 $ 25,546896083024585 $ 25,546896083024585 Текущая цена: $ 44,72 $ 44,72 $ 44,72 Узнайте больше о цене Compound (COMP)

Токеномика Compound (COMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Compound (COMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMP, изучите текущую цену COMP!

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