Сегодняшняя цена Chonketha Wet Beaver

Текущая цена Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) сегодня составляет ₽ 0,008479 с изменением 11,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHONKETHA на RUB составляет ₽ 0,008479 за CHONKETHA.

На данный момент Chonketha Wet Beaver занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CHONKETHA. В течение последних 24 часов, CHONKETHA торговался в диапазоне от ₽ 0,008236 (минимум) до ₽ 0,009958 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CHONKETHA изменился на -1,27% за последний час и на +323,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,36K.

Рыночная информация Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 57,36K₽ 57,36K ₽ 57,36K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 8,48M₽ 8,48M ₽ 8,48M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 999 900 000 999 900 000 999 900 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Chonketha Wet Beaver составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,36K. Циркулируещее обращение CHONKETHA составляет --, а общее предложение – 999900000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,48M.