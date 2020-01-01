Токеномика Bitcoin Bam (BTCBAM) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Bam (BTCBAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Официальный сайт: https://www.btcbam.com/ Whitepaper: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Купить BTCBAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Bam (BTCBAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Bam (BTCBAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 420,22K $ 420,22K $ 420,22K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 10,28M $ 10,28M $ 10,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 858,69K $ 858,69K $ 858,69K Исторический максимум: $ 22 $ 22 $ 22 Исторический минимум: $ 0,020059523206536256 $ 0,020059523206536256 $ 0,020059523206536256 Текущая цена: $ 0,04089 $ 0,04089 $ 0,04089 Узнайте больше о цене Bitcoin Bam (BTCBAM)

Токеномика Bitcoin Bam (BTCBAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Bam (BTCBAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCBAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCBAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCBAM, изучите текущую цену BTCBAM!

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