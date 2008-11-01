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Глубина
BTC
Обзор
Название криптовалюты
BTC
Время выпуска
2008-11-01 00:00:00
Цена выпуска
0.0025 USDT
Макс. предложение
21,000,000
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Книга ордеров
Книга ордеров
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Сделки на рынке
Сделки на рынке
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