BTC

Биткойн — это цифровой актив и платежная система, изобретенная Сатоши Накамото, который опубликовал соответствующую статью в 2008 году и выпустил ее как программное обеспечение с открытым исходным кодом в 2009 году. пользователи могут совершать сделки напрямую без посредников.

Название криптовалютыBTC

МестоNo.1

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.6333%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)233,377.48%

Оборотное предложение19,869,425

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение19,869,425

Коэффициент обращения0.9461%

Дата выпуска2008-11-01 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0.0025 USDT

Исторический максимум111970.16811007993,2025-05-22

Наименьшая цена0.04864654,2010-07-14

Публичный блокчейнBTC

ВведениеБиткойн — это цифровой актив и платежная система, изобретенная Сатоши Накамото, который опубликовал соответствующую статью в 2008 году и выпустил ее как программное обеспечение с открытым исходным кодом в 2009 году. пользователи могут совершать сделки напрямую без посредников.

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