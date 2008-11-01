BTC

Биткойн — это цифровой актив и платежная система, изобретенная Сатоши Накамото, который опубликовал соответствующую статью в 2008 году и выпустил ее как программное обеспечение с открытым исходным кодом в 2009 году. пользователи могут совершать сделки напрямую без посредников.

Название криптовалютыBTC

МестоNo.1

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.6307%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)339,473.42%

Оборотное предложение19,868,975

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение19,868,975

Коэффициент обращения0.9461%

Дата выпуска2008-11-01 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0.0025 USDT

Исторический максимум111970.16811007993,2025-05-22

Наименьшая цена0.04864654,2010-07-14

Публичный блокчейнBTC

ВведениеБиткойн — это цифровой актив и платежная система, изобретенная Сатоши Накамото, который опубликовал соответствующую статью в 2008 году и выпустил ее как программное обеспечение с открытым исходным кодом в 2009 году. пользователи могут совершать сделки напрямую без посредников.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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