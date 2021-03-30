Токеномика Axie Infinity (AXS) Откройте для себя ключевую информацию о Axie Infinity (AXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Axie Infinity (AXS) Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Официальный сайт: https://axieinfinity.com/ Whitepaper: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Купить AXS сейчас!

Токеномика и анализ цен Axie Infinity (AXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Axie Infinity (AXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 370,08M $ 370,08M $ 370,08M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 165,29M $ 165,29M $ 165,29M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 165,523 $ 165,523 $ 165,523 Исторический минимум: $ 0,12343134 $ 0,12343134 $ 0,12343134 Текущая цена: $ 2,239 $ 2,239 $ 2,239 Узнайте больше о цене Axie Infinity (AXS)

Токеномика Axie Infinity (AXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Axie Infinity (AXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXS, изучите текущую цену AXS!

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