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Топ токенов категории Экосистема Axie Infinity по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Axie Infinity. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9229
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
2
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005474
+0.18%
-2.56%
+3.61%
$ 19.92M
$ 104.43M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Axie Infinity и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Axie Infinity представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $179.21M.
Какой токен из категории Экосистема Axie Infinity демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Axie Infinity, отслеживаемых на MEXC, AXS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.69% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Axie Infinity находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Экосистема Axie Infinity, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Axie Infinity относятся AXS, SLP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Axie Infinity?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Axie Infinity составляет примерно $179.21M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Axie Infinity, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.