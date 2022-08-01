Токеномика Aventus (AVT) Откройте для себя ключевую информацию о Aventus (AVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aventus (AVT) Сеть Aventus принадлежит к новому поколению композитных блокчейн-сетей, созданных с учетом масштабируемости и совместимости, необходимых для реальных сценариев использования, включая токенизацию активов и приложения на основе блокчейна. Она способна обеспечить высокую пропускную способность, низкие и предсказуемые транзакционные издержки и детерминированный финализм. В настоящее время сеть работает как парачейн Polkadot с постоянной совместимостью с Ethereum и используется несколькими производственными приложениями. AVT – это токен, который обеспечивает работу сети Aventus. Официальный сайт: https://www.aventus.io/ Whitepaper: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Купить AVT сейчас!

Токеномика и анализ цен Aventus (AVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aventus (AVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,11M $ 8,11M $ 8,11M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 6,00M $ 6,00M $ 6,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,52M $ 13,52M $ 13,52M Исторический максимум: $ 4,52 $ 4,52 $ 4,52 Исторический минимум: $ 0,0291590858799 $ 0,0291590858799 $ 0,0291590858799 Текущая цена: $ 1,352 $ 1,352 $ 1,352 Узнайте больше о цене Aventus (AVT)

Токеномика Aventus (AVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aventus (AVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVT, изучите текущую цену AVT!

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