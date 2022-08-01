Токеномика Aventus (AVT)

Токеномика Aventus (AVT)

Откройте для себя ключевую информацию о Aventus (AVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aventus (AVT)

Сеть Aventus принадлежит к новому поколению композитных блокчейн-сетей, созданных с учетом масштабируемости и совместимости, необходимых для реальных сценариев использования, включая токенизацию активов и приложения на основе блокчейна. Она способна обеспечить высокую пропускную способность, низкие и предсказуемые транзакционные издержки и детерминированный финализм. В настоящее время сеть работает как парачейн Polkadot с постоянной совместимостью с Ethereum и используется несколькими производственными приложениями. AVT – это токен, который обеспечивает работу сети Aventus.

Официальный сайт:
https://www.aventus.io/
Whitepaper:
https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Токеномика и анализ цен Aventus (AVT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aventus (AVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,11M
$ 8,11M$ 8,11M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 6,00M
$ 6,00M$ 6,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,52M
$ 13,52M$ 13,52M
Исторический максимум:
$ 4,52
$ 4,52$ 4,52
Исторический минимум:
$ 0,0291590858799
$ 0,0291590858799$ 0,0291590858799
Текущая цена:
$ 1,352
$ 1,352$ 1,352

Токеномика Aventus (AVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aventus (AVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVT, изучите текущую цену AVT!

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История цены Aventus (AVT)

Анализ истории цены AVT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.