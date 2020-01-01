Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Polkadot по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Polkadot. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.801
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2743
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
3
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1633
-0.24%
-0.61%
-3.82%
$ 94.42M
$ 424.56K
4
Kusama
Kusama
KSM
$ 3.062
+0.16%
+0.52%
-1.73%
$ 56.41M
$ 19.28K
5
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00840886
-1.01%
+0.04%
+15.50%
$ 49.77M
$ 54.31K
6
$ 0.004842
-0.19%
-2.05%
+0.83%
$ 42.11M
$ 11.56M
7
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05847
-0.15%
-1.07%
+1.88%
$ 27.71M
$ 975.18K
8
Phala
Phala
PHA
$ 0.02594
+5.64%
+11.68%
+29.03%
$ 22.18M
$ 4.53M
9
Moonbeam
Moonbeam
GLMR
$ 0.008648
-0.31%
+1.60%
+14.25%
$ 10.19M
$ 8.55M
10
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2837
-0.04%
-2.22%
+2.84%
$ 8.48M
$ 100.25K
11
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.390332
0.00%
0.00%
-1.90%
$ 4.14M
$ 1.03K
12
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00249292
-0.09%
-0.00%
-7.00%
$ 2.49M
$ 541.15
13
Acala Token
Acala Token
ACA
$ 0.0007365
-10.74%
+109.93%
+113.77%
$ 735.23K
$ 206.27M
14
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.015834
-0.28%
+5.28%
+16.89%
$ 590.17K
$ 2.54M
15
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031273
0.00%
0.00%
+2.93%
$ 534.19K
$ 493.28
16
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 5.21175E-7
+0.83%
-2.20%
-11.63%
$ 521.36K
--
17
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01013946
0.00%
-0.01%
+2.54%
$ 270.89K
$ 10.35K
18
Unique Network
Unique Network
UNQ
$ 0.00011484
-0.01%
-0.01%
-24.40%
$ 29.39K
$ 16.92

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Polkadot и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Polkadot представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 18 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.81B.
Какой токен из категории Экосистема Polkadot демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Polkadot, отслеживаемых на MEXC, ACA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 109.93% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Polkadot находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 18 токенов категории Экосистема Polkadot, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Polkadot относятся DOT, TRAC, CFG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Polkadot?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Polkadot составляет примерно $1.81B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Polkadot, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.