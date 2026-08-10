Сегодняшняя цена 4663

Текущая цена 4663 (4663) сегодня составляет $ 0 с изменением 14,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 4663 на USD составляет $ 0 за 4663.

На данный момент 4663 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 201 189, при оборотном предложении 1,00B 4663. В течение последних 24 часов, 4663 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00789165, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 4663 изменился на +0,52% за последний час и на +84,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,96K.

Рыночная информация 4663 (4663)

Рыночная капитализация $ 201,19K$ 201,19K $ 201,19K Объем (24Ч) $ 24,96K$ 24,96K $ 24,96K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 201,19K$ 201,19K $ 201,19K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация 4663 составляет $ 201,19K, при 24-часовом объеме торгов $ 24,96K. Циркулируещее обращение 4663 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 201,19K.