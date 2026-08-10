Сегодняшняя цена Bana Protocol

Текущая цена Bana Protocol (BANA) сегодня составляет ₽ 0,8509 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BANA на RUB составляет ₽ 0,8509 за BANA.

На данный момент Bana Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BANA. В течение последних 24 часов, BANA торговался в диапазоне от ₽ 0,85 (минимум) до ₽ 0,851 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BANA изменился на 0,00% за последний час и на -1,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 87,40.

Рыночная информация Bana Protocol (BANA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 87,40₽ 87,40 ₽ 87,40 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 850,90M₽ 850,90M ₽ 850,90M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Bana Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 87,40. Циркулируещее обращение BANA составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 850,90M.