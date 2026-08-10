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Текущая цена Bana Protocol сегодня составляет 0,8509 RUB. Рыночная капитализация BANA составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BANA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bana Protocol сегодня составляет 0,8509 RUB. Рыночная капитализация BANA составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BANA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bana Protocol Курс (BANA)

Текущая цена 1 BANA в RUB:

₽70,19925
₽70,19925₽70,19925
-0,01%1D
RUB
График цены Bana Protocol (BANA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:26:22 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bana Protocol

Текущая цена Bana Protocol (BANA) сегодня составляет ₽ 0,8509 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BANA на RUB составляет ₽ 0,8509 за BANA.

На данный момент Bana Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BANA. В течение последних 24 часов, BANA торговался в диапазоне от ₽ 0,85 (минимум) до ₽ 0,851 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BANA изменился на 0,00% за последний час и на -1,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 87,40.

Рыночная информация Bana Protocol (BANA)

--
----

₽ 87,40
₽ 87,40₽ 87,40

₽ 850,90M
₽ 850,90M₽ 850,90M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Bana Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 87,40. Циркулируещее обращение BANA составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 850,90M.

История цен Bana Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,85
₽ 0,85₽ 0,85
Мин 24Ч
₽ 0,851
₽ 0,851₽ 0,851
Макс 24Ч

₽ 0,85
₽ 0,85₽ 0,85

₽ 0,851
₽ 0,851₽ 0,851

--
----

--
----

0,00%

-0,01%

-1,86%

-1,86%

История цен Bana Protocol (BANA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bana Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,007021-0,01%
30 дней₽ -0,0591-6,50%
60 дней₽ +0,6009+240,36%
90 дней₽ +0,6009+240,36%
Изменение цены Bana Protocol сегодня

Сегодня для BANA зафиксировано изменение ₽ -0,007021 (-0,01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bana Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0591 (-6,50%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bana Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BANA изменился на ₽ +0,6009 (+240,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bana Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,6009 (+240,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bana Protocol (BANA)?

Просмотеть страницу истории цен Bana Protocol.

Прогноз цены Bana Protocol

Прогноз цены Bana Protocol (BANA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BANA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bana Protocol (BANA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bana Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bana Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BANA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bana Protocol».

Как купить и инвестировать Bana Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Bana Protocol? Покупка BANA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bana Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bana Protocol (BANA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bana Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bana Protocol (BANA)

Что вы можете сделать с Bana Protocol

Владение Bana Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bana Protocol (BANA)

BANA Protocol is a next-generation financial platform designed to connect real-world assets with digital value. The project aims to bridge traditional finance and blockchain by building an RWA-based ecosystem that combines asset-backed value, digital finance, payment utility, and global ecosystem expansion. Its target users include crypto investors, RWA participants, global payment users, Web3 communities, and partners seeking asset-backed blockchain infrastructure.

Источники Bana Protocol

Для более глубокого понимания Bana Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bana Protocol
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:26:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bana Protocol (BANA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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BANA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BANA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BANA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bana Protocol (BANA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bana Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BANA/USDT
₽70,19925
₽70,19925₽70,19925
-0,01%
102.72 (USDT)

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₽2,835525₽2,835525

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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