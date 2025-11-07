Informații privind prețul pentru W Coin (W COIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000517 $ 0.00000517 $ 0.00000517 Minim 24 h $ 0.00000536 $ 0.00000536 $ 0.00000536 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000517$ 0.00000517 $ 0.00000517 Maxim 24 h $ 0.00000536$ 0.00000536 $ 0.00000536 Maxim dintotdeauna $ 0.00032853$ 0.00032853 $ 0.00032853 Cel mai mic preț $ 0.0000051$ 0.0000051 $ 0.0000051 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.86% Modificare de preț (7 zile) -15.15% Modificare de preț (7 zile) -15.15%

Prețul în timp real pentru W Coin (W COIN) este $0.00000519. În ultimele 24 de ore, tokenul W COIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000517 și un maxim de $ 0.00000536, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru W COIN este $ 0.00032853, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000051.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, W COIN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața W Coin (W COIN)

Capitalizare de piață $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Ofertă află în circulație 930.29M 930.29M 930.29M Ofertă totală 930,291,162.590595 930,291,162.590595 930,291,162.590595

Capitalizarea de piață actuală pentru W Coin este $ 4.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru W COIN este 930.29M, cu o ofertă totală de 930291162.590595. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.83K.