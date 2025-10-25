Informações de preço de PunkStrategy (PNKSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.04988814 $ 0.04988814 $ 0.04988814 Mínimo 24h $ 0.067467 $ 0.067467 $ 0.067467 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.04988814$ 0.04988814 $ 0.04988814 Máximo 24h $ 0.067467$ 0.067467 $ 0.067467 Máximo histórico $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Menor preço $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Variação de Preço (1h) +1.35% Alteração de Preço (1D) +17.04% Variação de Preço (7d) +15.20% Variação de Preço (7d) +15.20%

O preço em tempo real de PunkStrategy (PNKSTR) é $0.067404. Nas últimas 24 horas, PNKSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.04988814 e a máxima de $ 0.067467, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PNKSTR é $ 0.31653, enquanto o mais baixo é $ 0.00698235.

Em termos de desempenho de curto prazo, PNKSTR variou +1.35% na última hora, +17.04% nas últimas 24 horas e +15.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PunkStrategy (PNKSTR)

Capitalização de mercado $ 63.96M$ 63.96M $ 63.96M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 63.96M$ 63.96M $ 63.96M Fornecimento Circulante 950.21M 950.21M 950.21M Fornecimento total 950,206,380.8356 950,206,380.8356 950,206,380.8356

A capitalização de mercado atual de PunkStrategy é $ 63.96M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PNKSTR é 950.21M, com um fornecimento total de 950206380.8356. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.96M.