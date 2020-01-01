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Principais tokens de NFT Strategy Flywheel por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor NFT Strategy Flywheel. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00695216
-0.26%
+0.02%
-12.88%
$ 6.31M
$ 13.44K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00231406
0.00%
+0.00%
-21.93%
$ 1.94M
$ 2.66K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00152527
+0.07%
+0.15%
-5.38%
$ 1.11M
$ 32.87K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00078958
+0.46%
-0.00%
-5.44%
$ 570.71K
$ 1.58K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058328
-0.06%
-0.01%
-2.31%
$ 563.69K
$ 580.59
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.0002777
-0.08%
-0.00%
-0.60%
$ 253.83K
$ 51.78
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026707
0.00%
--
-4.26%
$ 249.73K
$ 389.23
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025004
0.00%
--
-2.37%
$ 225.89K
$ 750.13
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00024076
0.00%
+0.01%
-8.95%
$ 221.48K
$ 5.26K
10
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
+0.96%
$ 195.15K
$ 8.46
11
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020322
-0.01%
-0.01%
-2.84%
$ 187.45K
$ 61.43
12
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
0.00%
$ 170.87K
$ 34.19
13
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018344
0.00%
--
-2.17%
$ 170.47K
$ 13.38
14
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018389
-0.08%
-0.00%
-5.28%
$ 165.73K
$ 27.91
15
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
16
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00018201
0.00%
-0.00%
+1.60%
$ 160.52K
$ 36.22
17
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020764
0.00%
-0.00%
-3.12%
$ 159.59K
$ 669.71
18
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016821
0.00%
--
-1.58%
$ 156.88K
$ 11.19
19
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015444
0.00%
-0.00%
-12.30%
$ 142.09K
$ 23.20
20
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
+0.28%
$ 136.63K
$ 300.21
21
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011525
0.00%
--
+3.84%
$ 115.25K
$ 121.10
22
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00016766
-0.08%
--
-4.45%
$ 96.61K
$ 145.41
23
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.805E-5
0.00%
+1.60%
+1.75%
$ 71.82K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
-4.76%
$ 67.93K
--
25
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.0001188
0.00%
--
+2.26%
$ 64.86K
$ 92.86
26
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.351E-5
0.00%
-1.90%
+3.38%
$ 48.83K
--
27
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.843E-5
+0.32%
-0.90%
+3.48%
$ 39.21K
--
28
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
0.00%
-2.70%
-2.88%
$ 37.22K
--
29
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
+4.83%
$ 27.13K
--
30
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00036665
-0.08%
-0.03%
-3.38%
$ 26.10K
$ 118.54

Perguntas frequentes

O que são tokens de NFT Strategy Flywheel e por que são populares?
Tokens de NFT Strategy Flywheel representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 30 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $13.84M.
Qual é o token de NFT Strategy Flywheel com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de NFT Strategy Flywheel acompanhados na MEXC, BDGSTRAT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de NFT Strategy Flywheel existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 30 tokens de NFT Strategy Flywheel, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de NFT Strategy Flywheel incluem PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria NFT Strategy Flywheel?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de NFT Strategy Flywheel é de aproximadamente $13.84M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor NFT Strategy Flywheel, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.