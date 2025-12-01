Preço de PunkStrategy hoje

O preço ao vivo de PunkStrategy (PNKSTR) hoje é $ 0.059092, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PNKSTR para USD é de $ 0.059092 por PNKSTR.

PunkStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,955,194, com um fornecimento em circulação de 947.24M PNKSTR. Nas últimas 24 horas, PNKSTR foi negociado entre $ 0.057683 (mínimo) e $ 0.061303 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.31653, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00698235.

No desempenho de curto prazo, PNKSTR movimentou-se -0.86% na última hora e +20.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PunkStrategy (PNKSTR)

Capitalização de mercado $ 55.96M$ 55.96M $ 55.96M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 55.96M$ 55.96M $ 55.96M Fornecimento Circulante 947.24M 947.24M 947.24M Fornecimento total 947,236,253.5310128 947,236,253.5310128 947,236,253.5310128

