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Principais tokens de NFTFi por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor NFTFi. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.382
+0.05%
+0.76%
-10.05%
$ 95.52M
$ 186.64K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006271
+0.25%
+0.28%
+1.92%
$ 63.67M
$ 98.10M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01335
0.00%
-1.33%
-1.54%
$ 37.81M
$ 4.24M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02955604
-5.53%
-0.08%
+244.10%
$ 29.14M
$ 2.49M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10182
+0.01%
+0.08%
-0.21%
$ 18.63M
$ 1.19M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002716
+1.19%
-2.08%
-5.21%
$ 11.69M
$ 20.33M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.012105
+0.22%
+2.96%
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$ 11.39M
$ 5.18M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
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$ 6.31M
$ 13.44K
9
Wen
Wen
WEN
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-0.46%
-2.02%
-5.06%
$ 2.36M
$ 19.41B
10
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
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+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
11
ChimpStrategy
ChimpStrategy
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$ 1.94M
$ 2.66K
12
Harambe
Harambe
HARAMBE
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$ 1.16M
--
13
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
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14
GOTM
GOTM
GOTM
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-0.00%
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$ 174.59
15
X2Y2
X2Y2
X2Y2
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--
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16
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
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--
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$ 713.32K
$ 42.20
17
ApeStrategy
ApeStrategy
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$ 570.71K
$ 1.58K
18
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
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$ 563.69K
$ 580.59
19
K9
K9
K9
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$ 554.69K
$ 32.16K
20
Anome
Anome
ANOME
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-1.38%
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$ 520.98K
$ 357.53K
21
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
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-0.08%
-0.00%
-0.60%
$ 253.83K
$ 51.78
22
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
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23
BirbStrategy
BirbStrategy
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--
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$ 750.13
24
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
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25
Punk Auction
Punk Auction
PAST
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--
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$ 8.46
26
MeebitStrategy
MeebitStrategy
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27
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
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--
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$ 34.19
28
Hacash Diamond
Hacash Diamond
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$ 3.32K
29
ToadzStrategy
ToadzStrategy
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30
DickStrategy
DickStrategy
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31
RektStrategy
RektStrategy
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32
Nakamigo
Nakamigo
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33
GobStrategy
GobStrategy
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34
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
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35
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Bozo Benk
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36
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GLHFStrategy
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Itheum
Itheum
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NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
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BendDAO
BendDAO
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Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
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DeathSTR
DEATHSTR
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42
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
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--
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43
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
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--
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Base Strategy
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Claynosaurz Strategy
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46
Madlads Strategy
Madlads Strategy
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Awoo
Awoo
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48
HypurrStrategy
HypurrStrategy
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49
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
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$ 27.13K
--
50
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
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-0.03%
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$ 26.10K
$ 118.54

Perguntas frequentes

O que são tokens de NFTFi e por que são populares?
Tokens de NFTFi representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 54 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $291.44M.
Qual é o token de NFTFi com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de NFTFi acompanhados na MEXC, UPEG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.64% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de NFTFi existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 54 tokens de NFTFi, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de NFTFi incluem BP, DOG, BLUR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria NFTFi?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de NFTFi é de aproximadamente $291.44M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor NFTFi, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.