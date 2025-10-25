Informações de preço de Kepithor (KEPI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00220075 $ 0.00220075 $ 0.00220075 Mínimo 24h $ 0.00222325 $ 0.00222325 $ 0.00222325 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00220075$ 0.00220075 $ 0.00220075 Máximo 24h $ 0.00222325$ 0.00222325 $ 0.00222325 Máximo histórico $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Menor preço $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Variação de Preço (1h) -0.28% Alteração de Preço (1D) +0.18% Variação de Preço (7d) +8.61% Variação de Preço (7d) +8.61%

O preço em tempo real de Kepithor (KEPI) é $0.00221683. Nas últimas 24 horas, KEPI foi negociado entre a mínima de $ 0.00220075 e a máxima de $ 0.00222325, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KEPI é $ 0.00475245, enquanto o mais baixo é $ 0.00150493.

Em termos de desempenho de curto prazo, KEPI variou -0.28% na última hora, +0.18% nas últimas 24 horas e +8.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kepithor (KEPI)

Capitalização de mercado $ 92.03K$ 92.03K $ 92.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 664.06K$ 664.06K $ 664.06K Fornecimento Circulante 41.51M 41.51M 41.51M Fornecimento total 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

A capitalização de mercado atual de Kepithor é $ 92.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEPI é 41.51M, com um fornecimento total de 299540253.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 664.06K.