Preço de Kepithor hoje

O preço ao vivo de Kepithor (KEPI) hoje é $ 0.0025246, com uma variação de 1.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KEPI para USD é de $ 0.0025246 por KEPI.

Kepithor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 117,096, com um fornecimento em circulação de 46.38M KEPI. Nas últimas 24 horas, KEPI foi negociado entre $ 0.00248972 (mínimo) e $ 0.00253069 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00475245, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00150493.

No desempenho de curto prazo, KEPI movimentou-se +0.00% na última hora e -4.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kepithor (KEPI)

Capitalização de mercado $ 117.10K$ 117.10K $ 117.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 755.89K$ 755.89K $ 755.89K Fornecimento Circulante 46.38M 46.38M 46.38M Fornecimento total 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

