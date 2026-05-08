Qual é o preço atual de DEBT?

O preço em tempo real de DEBT ($DEBT) é $0.00006507 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como DEBT está posicionado no mercado?

DEBT ocupa atualmente a posição de número #7096 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $50355. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de $DEBT?

A oferta circulante de $DEBT é de 760188306.732493 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de DEBT?

Nas últimas 24 horas, DEBT teve uma variação de preço entre $0.00006068 (mínimo de 24 horas) e $0.00006675 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante DEBT está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

DEBT atingiu um máximo histórico de $0.00013472, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00004901. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de $DEBT hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de DEBT?

A movimentação atual do preço de 6.32% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.