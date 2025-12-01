Preço de MultiBank Group hoje

O preço ao vivo de MultiBank Group (MBG) hoje é $ 0.4558, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MBG para USD é de $ 0.4558 por MBG.

MultiBank Group ocupa atualmente a posição #3253 em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MBG. Nas últimas 24 horas, MBG foi negociado entre $ 0.4407 (mínimo) e $ 0.4613 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.6915943417368275, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.36701751283509526.

No desempenho de curto prazo, MBG movimentou-se +0.95% na última hora e +0.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.65M.

Informações de mercado de MultiBank Group (MBG)

Classificação No.3253 Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 6.65M$ 6.65M $ 6.65M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 455.80M$ 455.80M $ 455.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de MultiBank Group é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.65M. A oferta em circulação de MBG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 455.80M.