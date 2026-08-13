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O preço ao vivo de Pieverse hoje é 0,7545 BRL. A capitalização de mercado de PIEVERSE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PIEVERSE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Pieverse hoje é 0,7545 BRL. A capitalização de mercado de PIEVERSE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PIEVERSE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Pieverse (PIEVERSE)

Preço em tempo real de 1 PIEVERSE para BRL

R$3,915855
R$3,915855R$3,915855
+3.82%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Pieverse (PIEVERSE)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:17:09 (UTC+8)

Preço de Pieverse hoje

O preço ao vivo de Pieverse (PIEVERSE) hoje é R$ 0,7545, com uma variação de 3,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIEVERSE para BRL é de R$ 0,7545 por PIEVERSE.

Pieverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PIEVERSE. Nas últimas 24 horas, PIEVERSE foi negociado entre R$ 0,7247 (mínimo) e R$ 0,7773 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PIEVERSE movimentou-se -0,94% na última hora e -3,46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.58K.

Informações de mercado de Pieverse (PIEVERSE)

--
----

R$ 61.58K
R$ 61.58KR$ 61.58K

R$ 754,50M
R$ 754,50MR$ 754,50M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

A capitalização de mercado atual de Pieverse é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.58K. A oferta em circulação de PIEVERSE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 754,50M.

Histórico de preço de Pieverse BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,7247
R$ 0,7247R$ 0,7247
Mínimo 24h
R$ 0,7773
R$ 0,7773R$ 0,7773
Máximo 24h

R$ 0,7247
R$ 0,7247R$ 0,7247

R$ 0,7773
R$ 0,7773R$ 0,7773

--
----

--
----

-0,94%

+3,82%

-3,46%

-3,46%

Histórico de preços de Pieverse (PIEVERSE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Pieverse para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0,144082+3,82%
30 diasR$ +0,0962+14,61%
60 diasR$ +0,0907+13,66%
90 diasR$ -0,2336-23,65%
Variação de preço de Pieverse hoje

Hoje, PIEVERSE registrou uma variação de R$ +0,144082 (+3,82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Pieverse

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0,0962 (+14,61%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Pieverse

Expandindo a visualização para 60 dias, PIEVERSE teve uma variação de R$ +0,0907 (+13,66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Pieverse

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,2336 (-23,65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Pieverse (PIEVERSE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Pieverse.

Análise para Pieverse

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Pieverse. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Pieverse hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de PIEVERSE: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O PIEVERSE_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,7817 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,7439, encontra-se na parte inferior da faixa entre S2 e S1. A desvio do preço em relação ao eixo central é de 3,78%. No curto prazo, o conjunto das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. Já a estrutura de tendência de longo prazo mantém uma configuração de oscilação em níveis baixos. A estrutura de suporte imediato está localizada em 0,7552 (S2), que corresponde a uma distância de 1,52% em relação ao preço atual. O suporte secundário pode ser encontrado em 0,7650 (S1). Por sua vez, a resistência mais próxima situa-se em 0,7817 (ponto central), distante 5,09% do valor atual. A segunda resistência superior encontra-se em 0,7915 (R1). O indicador MACD registra um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, confirmando a perda de força do movimento. O RSI permanece em zona neutra, sem sinais de valores extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI também apresentam recuo simultâneo. A volatilidade está sendo comprimida devido à estreitamento das bandas de Bollinger, evidenciando uma distribuição dispersa dos indicadores de força compradora e vendedora. Além disso, observa-se uma separação clara entre os indicadores rápidos e lentos. Para confirmar qualquer eventual rompimento acima ou abaixo desses níveis, será necessário um aumento significativo no volume de negociações.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Pieverse?

Vários fatores-chave influenciam os preços dos tokens Pieverse (PIEVERSE):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas plataformas de troca
3. Utilidade do token dentro do ecossistema Pieverse
4. Progresso no desenvolvimento e atualizações da plataforma
5. Engajamento da comunidade e taxas de adoção
6. Anúncios de parcerias e colaborações
7. Notícias regulatórias que afetam tokens de jogos/metaversos
8. Dinâmica de oferta e demanda
9. Especulação de investidores e atividades de grandes detentores
10. Concorrência com projetos semelhantes de jogos/metaversos

Por que as pessoas querem saber o preço de Pieverse hoje?

As pessoas querem saber o preço da Pieverse hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar ganhos e perdas de investimentos e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado para fins de gestão de riscos.

Previsão de preço para Pieverse

Previsão de preço de Pieverse (PIEVERSE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PIEVERSE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0,00%.
Previsão de preço de Pieverse (PIEVERSE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Pieverse pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Pieverse pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PIEVERSE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Pieverse.

Como comprar e investir em Pieverse em Brasil

Pronto para começar com Pieverse? Comprar PIEVERSE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Pieverse. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Pieverse (PIEVERSE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Pieverse será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Pieverse(PIEVERSE)

O que você pode fazer com Pieverse

Possuir Pieverse permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Pieverse (PIEVERSE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse is a Web3 payment compliance infrastructure that transforms blockchain timestamps into legally recognized, business-ready records. By combining on-chain proof, transaction context, and jurisdiction-specific compliance intelligence, Pieverse enables businesses, freelancers, and DAOs to make crypto payments that are verifiable, auditable, and compliant across multiple jurisdictions. The project evolved from its TimeFi foundation into a Timestamping Layer for compliant value exchange, bridging blockchain transactions with real-world finance.

Recurso Pieverse

Para uma compreensão mais aprofundada de Pieverse, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Pieverse
Explorador de blocos

Categoria :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Pieverse

Última atualização da página: 2026-08-13 07:17:09 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Pieverse (PIEVERSE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Pieverse

PIEVERSEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em PIEVERSE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de PIEVERSEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Pieverse (PIEVERSE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pieverse.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PIEVERSE/USDT
R$3,922083
R$3,922083R$3,922083
+4,11%
83.02K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Bitcoin

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ETH
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Solana

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Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0,1094571
R$0,1094571R$0,1094571

+5,45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0,106395
R$0,106395R$0,106395

+412,50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1,410642
R$1,410642R$1,410642

+11,85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1,689864
R$1,689864R$1,689864

-0,29%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0515367
R$0,0515367R$0,0515367

+2,58%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0,027507
R$0,027507R$0,027507

+47,22%

aPriori

aPriori

APR

R$3,0380184
R$3,0380184R$3,0380184

+35,68%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,0063318
R$0,0063318R$0,0063318

+22,00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1,35867972
R$1,35867972R$1,35867972

+19,47%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13,339857
R$13,339857R$13,339857

+28,51%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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