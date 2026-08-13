Cotação Pieverse (PIEVERSE)
O preço ao vivo de Pieverse (PIEVERSE) hoje é R$ 0,7545, com uma variação de 3,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIEVERSE para BRL é de R$ 0,7545 por PIEVERSE.
Pieverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PIEVERSE. Nas últimas 24 horas, PIEVERSE foi negociado entre R$ 0,7247 (mínimo) e R$ 0,7773 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, PIEVERSE movimentou-se -0,94% na última hora e -3,46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.58K.
BSC
A capitalização de mercado atual de Pieverse é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.58K. A oferta em circulação de PIEVERSE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 754,50M.
-0,94%
+3,82%
-3,46%
-3,46%
Acompanhe as variações de preço de Pieverse para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0,144082
|+3,82%
|30 dias
|R$ +0,0962
|+14,61%
|60 dias
|R$ +0,0907
|+13,66%
|90 dias
|R$ -0,2336
|-23,65%
Hoje, PIEVERSE registrou uma variação de R$ +0,144082 (+3,82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0,0962 (+14,61%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, PIEVERSE teve uma variação de R$ +0,0907 (+13,66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,2336 (-23,65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Pieverse (PIEVERSE)!
Confira agora a página de histórico de preço do Pieverse.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Pieverse. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de PIEVERSE: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|Preço < S2
|Abaixo de S2
|Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O PIEVERSE_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,7817 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,7439, encontra-se na parte inferior da faixa entre S2 e S1. A desvio do preço em relação ao eixo central é de 3,78%. No curto prazo, o conjunto das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. Já a estrutura de tendência de longo prazo mantém uma configuração de oscilação em níveis baixos. A estrutura de suporte imediato está localizada em 0,7552 (S2), que corresponde a uma distância de 1,52% em relação ao preço atual. O suporte secundário pode ser encontrado em 0,7650 (S1). Por sua vez, a resistência mais próxima situa-se em 0,7817 (ponto central), distante 5,09% do valor atual. A segunda resistência superior encontra-se em 0,7915 (R1). O indicador MACD registra um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, confirmando a perda de força do movimento. O RSI permanece em zona neutra, sem sinais de valores extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI também apresentam recuo simultâneo. A volatilidade está sendo comprimida devido à estreitamento das bandas de Bollinger, evidenciando uma distribuição dispersa dos indicadores de força compradora e vendedora. Além disso, observa-se uma separação clara entre os indicadores rápidos e lentos. Para confirmar qualquer eventual rompimento acima ou abaixo desses níveis, será necessário um aumento significativo no volume de negociações.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Pieverse pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Pieverse? Comprar PIEVERSE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Pieverse. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Pieverse (PIEVERSE).
Possuir Pieverse permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Pieverse is a Web3 payment compliance infrastructure that transforms blockchain timestamps into legally recognized, business-ready records. By combining on-chain proof, transaction context, and jurisdiction-specific compliance intelligence, Pieverse enables businesses, freelancers, and DAOs to make crypto payments that are verifiable, auditable, and compliant across multiple jurisdictions. The project evolved from its TimeFi foundation into a Timestamping Layer for compliant value exchange, bridging blockchain transactions with real-world finance.
Para uma compreensão mais aprofundada de Pieverse, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pieverse.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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