Preço de Pieverse hoje

O preço ao vivo de Pieverse (PIEVERSE) hoje é R$ 0,7545, com uma variação de 3,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIEVERSE para BRL é de R$ 0,7545 por PIEVERSE.

Pieverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PIEVERSE. Nas últimas 24 horas, PIEVERSE foi negociado entre R$ 0,7247 (mínimo) e R$ 0,7773 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PIEVERSE movimentou-se -0,94% na última hora e -3,46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.58K.

Informações de mercado de Pieverse (PIEVERSE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.58KR$ 61.58K R$ 61.58K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 754,50MR$ 754,50M R$ 754,50M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Pieverse é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.58K. A oferta em circulação de PIEVERSE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 754,50M.