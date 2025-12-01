Preço de CoinDepo hoje

O preço ao vivo de CoinDepo (COINDEPO) hoje é $ 0.08341, com uma variação de 0.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COINDEPO para USD é de $ 0.08341 por COINDEPO.

CoinDepo ocupa atualmente a posição #3806 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 COINDEPO. Nas últimas 24 horas, COINDEPO foi negociado entre $ 0.08151 (mínimo) e $ 0.08515 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0988724198446504, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.06296981737272704.

No desempenho de curto prazo, COINDEPO movimentou-se +0.14% na última hora e -7.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.62K.

Informações de mercado de CoinDepo (COINDEPO)

Classificação No.3806 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 73.62K$ 73.62K $ 73.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.41M$ 83.41M $ 83.41M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

