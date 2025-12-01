Preço de 4 hoje

O preço ao vivo de 4 (4) hoje é $ 0.03806, com uma variação de 0.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 4 para USD é de $ 0.03806 por 4.

4 ocupa atualmente a posição #576 em capitalização de mercado, totalizando $ 38.06M, com um fornecimento em circulação de 1.00B 4. Nas últimas 24 horas, 4 foi negociado entre $ 0.03166 (mínimo) e $ 0.04084 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.3006185668115678, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000099081384903154.

No desempenho de curto prazo, 4 movimentou-se -2.69% na última hora e +18.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.33M.

Informações de mercado de 4 (4)

Classificação No.576 Capitalização de mercado $ 38.06M$ 38.06M $ 38.06M Volume (24h) $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.06M$ 38.06M $ 38.06M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública BSC

