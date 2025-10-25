O que é BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance. Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em BOMO on Base de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de BOMO para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre BOMO on Base em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de BOMO on Base tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do BOMO on Base (em USD)

Quanto valerá BOMO on Base (BOMO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BOMO on Base (BOMO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BOMO on Base.

Confira a previsão de preço de BOMO on Base agora!

Tokenomics de BOMO on Base (BOMO)

Compreender a tokenomics de BOMO on Base (BOMO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOMO agora!

Como comprar BOMO on Base (BOMO)

Quer saber como comprar BOMO on Base? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar BOMO on Base facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Para uma compreensão mais aprofundada de BOMO on Base, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre BOMO on Base Quanto vale hoje o BOMO on Base (BOMO)? O preço ao vivo de BOMO em USD é 0.001022 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BOMO para USD? $ 0.001022 . Confira o O preço atual de BOMO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BOMO on Base? A capitalização de mercado de BOMO é $ 389.38K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BOMO? O fornecimento circulante de BOMO é de 381.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOMO? BOMO atingiu um preço máximo histórico de 0.022125194895044928 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOMO? BOMO atingiu um preço minímo histórico de 0.000006003498518756 USD . Qual é o volume de negociação de BOMO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOMO é $ 105.42K USD . BOMO vai subir ainda este ano? BOMO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOMO para uma análise mais detalhada.

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

