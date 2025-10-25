O preço ao vivo de BOMO on Base hoje é 0.001022 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOMO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOMO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de BOMO on Base hoje é 0.001022 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOMO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOMO facilmente na MEXC agora.

Mais sobre BOMO

Informações sobre preços de BOMO

Site oficial do BOMO

Tokenomics de BOMO

Previsão de preço de BOMO

Histórico de preço de BOMO

Guia de compra de BOMO

Conversor de BOMO para moeda Fiat

Spot BOMO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de BOMO on Base

Cotação BOMO on Base (BOMO)

Preço em tempo real de 1 BOMO para USD

$0.001022
$0.001022$0.001022
+15.34%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de BOMO on Base (BOMO)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:34 (UTC+8)

Informações de preço de BOMO on Base (BOMO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000863
$ 0.000863$ 0.000863
Mínimo 24h
$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068
Máximo 24h

$ 0.000863
$ 0.000863$ 0.000863

$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

-1.17%

+15.34%

-3.22%

-3.22%

O preço em tempo real de BOMO on Base (BOMO) é $ 0.001022. Nas últimas 24 horas, BOMO foi negociado entre a mínima de $ 0.000863 e a máxima de $ 0.001068, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOMO é $ 0.022125194895044928, enquanto o mais baixo é $ 0.000006003498518756.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOMO variou -1.17% na última hora, +15.34% nas últimas 24 horas e -3.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BOMO on Base (BOMO)

No.2648

$ 389.38K
$ 389.38K$ 389.38K

$ 105.42K
$ 105.42K$ 105.42K

$ 511.00K
$ 511.00K$ 511.00K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

A capitalização de mercado atual de BOMO on Base é $ 389.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 105.42K. A oferta em circulação de BOMO é 381.00M, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 511.00K.

Histórico de preços de BOMO on Base (BOMO) em USD

Acompanhe as variações de preço de BOMO on Base para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00013592+15.34%
30 dias$ -0.006296-86.04%
60 dias$ -0.007054-87.35%
90 dias$ -0.004946-82.88%
Variação de preço de BOMO on Base hoje

Hoje, BOMO registrou uma variação de $ +0.00013592 (+15.34%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de BOMO on Base

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.006296 (-86.04%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de BOMO on Base

Expandindo a visualização para 60 dias, BOMO teve uma variação de $ -0.007054 (-87.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de BOMO on Base

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.004946 (-82.88%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de BOMO on Base (BOMO)!

Confira agora a página de histórico de preço do BOMO on Base.

O que é BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em BOMO on Base de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BOMO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre BOMO on Base em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de BOMO on Base tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do BOMO on Base (em USD)

Quanto valerá BOMO on Base (BOMO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BOMO on Base (BOMO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BOMO on Base.

Confira a previsão de preço de BOMO on Base agora!

Tokenomics de BOMO on Base (BOMO)

Compreender a tokenomics de BOMO on Base (BOMO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOMO agora!

Como comprar BOMO on Base (BOMO)

Quer saber como comprar BOMO on Base? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar BOMO on Base facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BOMO para moedas locais

1 BOMO on Base (BOMO) para VND
26.89393
1 BOMO on Base (BOMO) para AUD
A$0.00156366
1 BOMO on Base (BOMO) para GBP
0.0007665
1 BOMO on Base (BOMO) para EUR
0.00087892
1 BOMO on Base (BOMO) para USD
$0.001022
1 BOMO on Base (BOMO) para MYR
RM0.00431284
1 BOMO on Base (BOMO) para TRY
0.04286268
1 BOMO on Base (BOMO) para JPY
¥0.155344
1 BOMO on Base (BOMO) para ARS
ARS$1.52309682
1 BOMO on Base (BOMO) para RUB
0.08136142
1 BOMO on Base (BOMO) para INR
0.08974182
1 BOMO on Base (BOMO) para IDR
Rp17.03332652
1 BOMO on Base (BOMO) para PHP
0.0600425
1 BOMO on Base (BOMO) para EGP
￡E.0.04865742
1 BOMO on Base (BOMO) para BRL
R$0.00549836
1 BOMO on Base (BOMO) para CAD
C$0.0014308
1 BOMO on Base (BOMO) para BDT
0.1248884
1 BOMO on Base (BOMO) para NGN
1.4919667
1 BOMO on Base (BOMO) para COP
$3.96123112
1 BOMO on Base (BOMO) para ZAR
R.0.01763972
1 BOMO on Base (BOMO) para UAH
0.04270938
1 BOMO on Base (BOMO) para TZS
T.Sh.2.54228632
1 BOMO on Base (BOMO) para VES
Bs0.216664
1 BOMO on Base (BOMO) para CLP
$0.961702
1 BOMO on Base (BOMO) para PKR
Rs0.28715134
1 BOMO on Base (BOMO) para KZT
0.550347
1 BOMO on Base (BOMO) para THB
฿0.0333683
1 BOMO on Base (BOMO) para TWD
NT$0.03151848
1 BOMO on Base (BOMO) para AED
د.إ0.00375074
1 BOMO on Base (BOMO) para CHF
Fr0.00080738
1 BOMO on Base (BOMO) para HKD
HK$0.00793072
1 BOMO on Base (BOMO) para AMD
֏0.39141578
1 BOMO on Base (BOMO) para MAD
.د.م0.00942284
1 BOMO on Base (BOMO) para MXN
$0.0188559
1 BOMO on Base (BOMO) para SAR
ريال0.0038325
1 BOMO on Base (BOMO) para ETB
Br0.15433222
1 BOMO on Base (BOMO) para KES
KSh0.13203218
1 BOMO on Base (BOMO) para JOD
د.أ0.000724598
1 BOMO on Base (BOMO) para PLN
0.0037303
1 BOMO on Base (BOMO) para RON
лв0.00446614
1 BOMO on Base (BOMO) para SEK
kr0.0096068
1 BOMO on Base (BOMO) para BGN
лв0.00171696
1 BOMO on Base (BOMO) para HUF
Ft0.3428299
1 BOMO on Base (BOMO) para CZK
0.02137002
1 BOMO on Base (BOMO) para KWD
د.ك0.000312732
1 BOMO on Base (BOMO) para ILS
0.00335216
1 BOMO on Base (BOMO) para BOB
Bs0.0070518
1 BOMO on Base (BOMO) para AZN
0.0017374
1 BOMO on Base (BOMO) para TJS
SM0.00943306
1 BOMO on Base (BOMO) para GEL
0.00276962
1 BOMO on Base (BOMO) para AOA
Kz0.93761346
1 BOMO on Base (BOMO) para BHD
.د.ب0.000384272
1 BOMO on Base (BOMO) para BMD
$0.001022
1 BOMO on Base (BOMO) para DKK
kr0.00656124
1 BOMO on Base (BOMO) para HNL
L0.02671508
1 BOMO on Base (BOMO) para MUR
0.04653166
1 BOMO on Base (BOMO) para NAD
$0.01763972
1 BOMO on Base (BOMO) para NOK
kr0.01023022
1 BOMO on Base (BOMO) para NZD
$0.00176806
1 BOMO on Base (BOMO) para PAB
B/.0.001022
1 BOMO on Base (BOMO) para PGK
K0.00430262
1 BOMO on Base (BOMO) para QAR
ر.ق0.00372008
1 BOMO on Base (BOMO) para RSD
дин.0.10316068
1 BOMO on Base (BOMO) para UZS
soʻm12.46341264
1 BOMO on Base (BOMO) para ALL
L0.084826
1 BOMO on Base (BOMO) para ANG
ƒ0.00182938
1 BOMO on Base (BOMO) para AWG
ƒ0.00182938
1 BOMO on Base (BOMO) para BBD
$0.002044
1 BOMO on Base (BOMO) para BAM
KM0.00171696
1 BOMO on Base (BOMO) para BIF
Fr3.013878
1 BOMO on Base (BOMO) para BND
$0.00131838
1 BOMO on Base (BOMO) para BSD
$0.001022
1 BOMO on Base (BOMO) para JMD
$0.1638777
1 BOMO on Base (BOMO) para KHR
4.1209595
1 BOMO on Base (BOMO) para KMF
Fr0.433328
1 BOMO on Base (BOMO) para LAK
22.21739086
1 BOMO on Base (BOMO) para LKR
රු0.31035074
1 BOMO on Base (BOMO) para MDL
L0.01736378
1 BOMO on Base (BOMO) para MGA
Ar4.62442736
1 BOMO on Base (BOMO) para MOP
P0.008176
1 BOMO on Base (BOMO) para MVR
0.0156366
1 BOMO on Base (BOMO) para MWK
MK1.77430442
1 BOMO on Base (BOMO) para MZN
MT0.0653058
1 BOMO on Base (BOMO) para NPR
रु0.14347858
1 BOMO on Base (BOMO) para PYG
7.248024
1 BOMO on Base (BOMO) para RWF
Fr1.480878
1 BOMO on Base (BOMO) para SBD
$0.00840084
1 BOMO on Base (BOMO) para SCR
0.01428756
1 BOMO on Base (BOMO) para SRD
$0.04056318
1 BOMO on Base (BOMO) para SVC
$0.00893228
1 BOMO on Base (BOMO) para SZL
L0.01767038
1 BOMO on Base (BOMO) para TMT
m0.00358722
1 BOMO on Base (BOMO) para TND
د.ت0.002995482
1 BOMO on Base (BOMO) para TTD
$0.00692916
1 BOMO on Base (BOMO) para UGX
Sh3.560648
1 BOMO on Base (BOMO) para XAF
Fr0.576408
1 BOMO on Base (BOMO) para XCD
$0.0027594
1 BOMO on Base (BOMO) para XOF
Fr0.576408
1 BOMO on Base (BOMO) para XPF
Fr0.104244
1 BOMO on Base (BOMO) para BWP
P0.01458394
1 BOMO on Base (BOMO) para BZD
$0.00205422
1 BOMO on Base (BOMO) para CVE
$0.09733528
1 BOMO on Base (BOMO) para DJF
Fr0.180894
1 BOMO on Base (BOMO) para DOP
$0.06508096
1 BOMO on Base (BOMO) para DZD
د.ج0.13303374
1 BOMO on Base (BOMO) para FJD
$0.00231994
1 BOMO on Base (BOMO) para GNF
Fr8.88629
1 BOMO on Base (BOMO) para GTQ
Q0.0078183
1 BOMO on Base (BOMO) para GYD
$0.2138024
1 BOMO on Base (BOMO) para ISK
kr0.125706

Recurso BOMO on Base

Para uma compreensão mais aprofundada de BOMO on Base, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do BOMO on Base
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre BOMO on Base

Quanto vale hoje o BOMO on Base (BOMO)?
O preço ao vivo de BOMO em USD é 0.001022 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BOMO para USD?
O preço atual de BOMO para USD é $ 0.001022. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de BOMO on Base?
A capitalização de mercado de BOMO é $ 389.38K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BOMO?
O fornecimento circulante de BOMO é de 381.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOMO?
BOMO atingiu um preço máximo histórico de 0.022125194895044928 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOMO?
BOMO atingiu um preço minímo histórico de 0.000006003498518756 USD.
Qual é o volume de negociação de BOMO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOMO é $ 105.42K USD.
BOMO vai subir ainda este ano?
BOMO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOMO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o BOMO on Base (BOMO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BOMO para USD

Montante

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.001021 USD

Negocie BOMO

BOMO/USDT
$0.001022
$0.001022$0.001022
+15.34%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,162.79
$111,162.79$111,162.79

+1.01%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.49
$3,925.49$3,925.49

+0.94%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05659
$0.05659$0.05659

+56.32%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

+2.37%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.7521
$10.7521$10.7521

-44.76%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.49
$3,925.49$3,925.49

+0.94%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,162.79
$111,162.79$111,162.79

+1.01%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

+2.37%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5537
$2.5537$2.5537

+2.98%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19853
$0.19853$0.19853

+1.85%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005200
$0.0000000000000000005200$0.0000000000000000005200

+2,242.34%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0006499
$0.0006499$0.0006499

+801.38%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3739
$0.3739$0.3739

+273.90%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2621
$0.2621$0.2621

+162.10%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$240.12
$240.12$240.12

+165.20%