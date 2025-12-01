Preço de BOMO on Base hoje

O preço ao vivo de BOMO on Base (BOMO) hoje é $ 0.0006921, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOMO para USD é de $ 0.0006921 por BOMO.

BOMO on Base ocupa atualmente a posição #2755 em capitalização de mercado, totalizando $ 263.69K, com um fornecimento em circulação de 381.00M BOMO. Nas últimas 24 horas, BOMO foi negociado entre $ 0.0005105 (mínimo) e $ 0.0007301 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.022125194895044928, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000006003498518756.

No desempenho de curto prazo, BOMO movimentou-se 0.00% na última hora e +147.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 447.32.

Informações de mercado de BOMO on Base (BOMO)

Classificação No.2755 Capitalização de mercado $ 263.69K$ 263.69K $ 263.69K Volume (24h) $ 447.32$ 447.32 $ 447.32 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 346.05K$ 346.05K $ 346.05K Fornecimento Circulante 381.00M 381.00M 381.00M Fornecimento máximo 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Fornecimento total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Taxa circulante 76.20% Blockchain pública BASE

