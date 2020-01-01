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Principais tokens de Kaspa Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Kaspa Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025662
-0.05%
-1.24%
+0.51%
$ 705.40M
$ 12.12M
2
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.09E-6
0.00%
+1.40%
-6.60%
$ 1.75M
--
3
Konan of Kaspa
Konan of Kaspa
KONAN
$ 8.53434E-7
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 244.94K
--
4
Kasper
Kasper
KASPER
$ 6.7E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 192.17K
--
5
Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle
SLOW
$ 0.00631594
0.00%
--
0.00%
$ 124.51K
$ 51.47K
6
Krex
Krex
KREX
$ 5.19E-6
0.00%
0.00%
-9.27%
$ 109.07K
--
7
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00013311
+0.04%
-0.04%
-16.99%
$ 91.85K
$ 119.86
8
KANGO
KANGO
KANGO
$ 3.10013E-7
0.00%
+10.20%
-18.35%
$ 88.97K
--
9
Burt
Burt
BURT
$ 3.596E-5
+0.62%
-1.20%
+1.04%
$ 35.96K
--
10
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
11
BOMO
BOMO
BOMO
$ 4.9968E-8
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.99K
--
12
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001296
+0.15%
+0.08%
-3.71%
--
$ 4.63B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Kaspa Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Kaspa Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $708.08M.
Qual é o token de Kaspa Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Kaspa Ecosystem acompanhados na MEXC, KANGO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Kaspa Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Kaspa Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Kaspa Ecosystem incluem KAS, NACHO, KONAN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Kaspa Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Kaspa Ecosystem é de aproximadamente $708.08M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Kaspa Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.