Preço de XGame hoje

O preço ao vivo de XGame (XGAME) hoje é $ 0.00105371, com uma variação de 6.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XGAME para USD é de $ 0.00105371 por XGAME.

XGame ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 331,662, com um fornecimento em circulação de 314.75M XGAME. Nas últimas 24 horas, XGAME foi negociado entre $ 0.00100933 (mínimo) e $ 0.00112927 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.053131, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XGAME movimentou-se +0.94% na última hora e +54.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 735.50.

Informações de mercado de XGame (XGAME)

Capitalização de mercado $ 331.66K$ 331.66K $ 331.66K Volume (24h) $ 735.50$ 735.50 $ 735.50 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Fornecimento Circulante 314.75M 314.75M 314.75M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XGame é $ 331.66K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 735.50. A oferta em circulação de XGAME é 314.75M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.05M.